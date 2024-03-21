Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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УКРАИНА КАРАЕТ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ: В КИЕВЕ АРЕСТОВАНА СЕМЬЯ, ХОРОНИВШАЯ РУССКИХ СОЛДАТ

УКРАИНА КАРАЕТ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ: В КИЕВЕ АРЕСТОВАНА СЕМЬЯ, ХОРОНИВШАЯ РУССКИХ СОЛДАТ

В Киеве, по сообщению местной прессы, арестована семья: отец и сын. Их задержали за то, что они хоронили останки русских солдат, которые погибли в боях под Киевом.

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