Благоустройство сквера у бывшего кинотеатра "Искра" в Барнауле начнется в 2024 году

Закончить создание зеленой зоны компания "Мой дом" планирует к лету 2026 года Компания "Мой Дом" начнет благоустройство сквера рядом с барнаульской площадью Жукова и снесенным кинотеатром "Искра" уже в 2024 году.
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