Чем закончилось громкое дело подмосковного врача, незахотевшего принимать по 50 людей в день без повышения зарплаты

В текущей медицинской реальности обостряется конфликт между потребностью в предоставлении достойного лечения и огромным грузом бюрократических задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Взяли прямо в трусах в своем особняке: чем закончилось дело академика РАН, у которого нашли добра на 42 млрд рублей
- Беспредел со свастикой в километре от Кремля: Толпу уложили лицом в асфальт. Готовится массовый протест?
- «Чей-то протеже — копайте глубже»: задержание 25-летнего покровителя нелегалов из МВД вызвало неудобные вопросы
Свежие комментарии
- «Грозит до 10 лет...
- «Грозит до 10 лет...
- Депутат ГД Затули...
Чем закончилось громкое дело подмосковного врача???
И самое главное: чем закончилось? Врач не подписал договор? И администрация больницы довольна? И никто повыше администрации этого не заметил? О чему статья? О том, что все и так известно?
К чёрту такое руководство и такую власть!
Таких руководителей нужно ставить к "стенке" за уничтожение народа
Есть такой мультик,как портной жадному барину из одной овчины семь шапок пошил. Так и наши чиновники в ущерб качеству гонят количество.
так никто не заставит работать,руководство не дураки чтобы самим подставляться,так что этот фельетон очередной п..жь и провокация. а по жизни - работай спокойно,грамотно ,выполняя свои обязанности в полном объеме- никто не накажет,тк. нет физической возможность сделать больше чем сделал .
50 человек...это просто ни о чем!Будем лечится в интернете...
Оптимизация сэр! При союзе анекдот ходил по теме! Типа журналист приезжал в колхоз выяснять ,как можно увеличить производительность труда! Ну там разные предложения были! Типа к косе с обратной стороны приделать еще косу! Что бы туда и сюда коса работала ну и к заднице грабли приспособить что бы сразу скирдовать! Ну пятьдесят человек принимать в день это типа зашел и вышел!