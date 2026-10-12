Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чем закончилось громкое дело подмосковного врача, незахотевшего принимать по 50 людей в день без повышения зарплаты

Чем закончилось громкое дело подмосковного врача, незахотевшего принимать по 50 людей в день без повышения зарплаты

В текущей медицинской реальности обостряется конфликт между потребностью в предоставлении достойного лечения и огромным грузом бюрократических задач.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Морж
Владимир Морж

И самое главное: чем закончилось? Врач не подписал договор? И администрация больницы довольна? И никто повыше администрации этого не заметил? О чему статья? О том, что все и так известно?

Профиль пользователя Дима Качусов
Дима Качусов

так никто не заставит работать,руководство не дураки чтобы самим подставляться,так что этот фельетон очередной п..жь и провокация. а по жизни - работай спокойно,грамотно ,выполняя свои обязанности в полном объеме- никто не накажет,тк. нет физической возможность сделать больше чем сделал .

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Оптимизация сэр! При союзе анекдот ходил по теме! Типа журналист приезжал в колхоз выяснять ,как можно увеличить производительность труда! Ну там разные предложения были! Типа к косе с обратной стороны приделать еще косу! Что бы туда и сюда коса работала ну и к заднице грабли приспособить что бы сразу скирдовать! Ну пятьдесят человек принимать в день это типа зашел и вышел!