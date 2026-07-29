ИИ научил 5G подстраиваться под трафик: Zain Bahrain первым в регионе внедрил нейросети в радиоэфир

Технология Ericsson в реальном времени анализирует поведение пользователей и ускоряет работу приложений, чувствительных к задержкамТелекоммуникационный оператор Zain Bahrain первым в своём регионе внедрил искусственный интеллект в работающую радиосеть 5G.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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