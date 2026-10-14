Армия России нанесла массированный удар по энергетической и коммуникационной инфраструктуре Киева, Киевской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны.
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