Павильон здоровья в парке «Михалково» закрылся на холодный сезон

Павильон «Здоровая Москва» , расположенный в парке «Ангарские пруды», закрылся. Об этом сообщили в администрации городской поликлиники № 45, врачи которой обслуживали локацию — Наш павильон «Здоровая Москва», расположенный в парке-усадьбы «Михалково», завершил свою работу 30 сентября.