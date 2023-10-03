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Головинские вести

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Павильон здоровья в парке «Михалково» закрылся на холодный сезон

Павильон «Здоровая Москва» , расположенный в парке «Ангарские пруды», закрылся. Об этом сообщили в администрации городской поликлиники № 45, врачи которой обслуживали локацию — Наш павильон «Здоровая Москва», расположенный в парке-усадьбы «Михалково», завершил свою работу 30 сентября.

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