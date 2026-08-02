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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов после 1:2 со «Спартаком»: «У соперника практически не было шансов, мы сами себе привозили. Я даже ни одного слова в раздевалке не сказал – завтра все спокойно разберем»

Главный тренер « Ахмата »  Станислав Черчесов  заявил, что его команде не удалось до конца выполнить план на игру со « Спартаком ».

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