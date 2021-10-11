Европейцы ещё больше возненавидят Россию, русских и лично Путина

автор - Не/объективные заметки После слов Владимира Путина относительно того, что "Газпрому" желательно не снижать объём транзита газа через украинскую газо-транспортную систему, цены на голубое топливо рухнули с более чем 1900 до 1200 долл США.
автор - Не/объективные заметки После слов Владимира Путина относительно того, что "Газпрому" желательно не снижать объём транзита газа через украинскую газо-транспортную систему, цены на голубое топливо рухнули с более чем 1900 до 1200 долл США.
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