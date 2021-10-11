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Европейцы ещё больше возненавидят Россию, русских и лично Путина

Европейцы ещё больше возненавидят Россию, русских и лично Путина

автор - Не/объективные заметки После слов Владимира Путина относительно того, что "Газпрому" желательно не снижать объём транзита газа через украинскую газо-транспортную систему, цены на голубое топливо рухнули с более чем 1900 до 1200 долл США.

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ВЛАДИСЛАВ
Мне не нравится это его решение.
Tatyana Fedotova
А дело не в том нравится решение или не нравится. Простые люди не имеют полной информации. Решили там наверху увеличить поставки - значит по другому нельзя было, возможно и пожалели с дуру ЕС. Простым людям в России важно другое: чтобы внутри России никто не мёрз и не голодал. Чтобы не за счёт России спасали ЕС. А что там в ЕС происходит для простого народа России - по барабану. Каждый сам кузнец своего счастья и несчастья в ЕС и США. Но похоже в России на деле не о простом российском народе заботятся, а о богатых россиянах, чтобы они не обеднели не дай Бог. Это вот, что мне действительно не нравится. Поэтому и это заигрывание с врагами. И ещё не нравится, что слишком много разговоров о любви к нам или не любви европейцев. А вот наплевать как они к нам относятся. Враги наконец то проявили себя и показали своё подлинное личико. И теперь каждому россиянину нужно принять определенную сторону. С кем он? А то лучшие айтишники, лучшие математики российские почему то работают в странах врагов и на врагов. Значит и они враги получается? На свою страну надо работать и не обращать внимания что и кто там в ЕС и США про Россию подумает. Главное, что должно волновать российских правителей - это что о них народ российский думает, а не народ в ЕС и США.. Вот если так будет- то всё у России будет нормально. Нужно не на словах, а на деле плюнуть на ЕС и США. Смачно так плюнуть и растереть. И начать увеличивать благосостояние и комфорт собственного простого народа. Богачи не пропадут при любом раскладе.
ВЛАДИСЛАВ
Я только высказал своё мнение.
Tatyana Fedotova
Ясно. Ну правильно. Благородство, смелость и порядочность бесит некоторых. Нам ЕС и США ещё победу в 1945 году простить не могут, а тут ещё раз спасение их намечается. Не переживут.
Юрий Джиоев
Золотые слова глаголете!!! Именно нужно не на словах, а на самом деле смачно и от всей русской души наконец-то плюнуть в их наглые морды, чтоб долго утирались. Но власть наша не может этого сделать, ибо они "наши партнеры" и там все богатство корешей-олигархов припрятано.
Anatolii Kondratenko
Если бы было все так просто... Вы мыслите со своего дивана. https://www.youtube.com/watch?v=xj78raPHkco
Владимр Семкин
Мне его ж....лизание не нравиься все равно вову они потащат в Гаагу в трибунал за крым
ВЛАДИСЛАВ
Так оно всё и будет.
Андрей Пугачев
Наивный хохлятский мальчик, ВВП на болту вертел твою гаагу))
Евгений Гоголев
Крым русский, угомонись. Одесса русский город, всё что до Днепра русские земли. Украинец придуманная нация.
Леонид Василенко
Говно ты,а не мужик.
Вячеслав 5
пожалел волк кобылу-дальше все знают.если бы хотели разрушения Украины. давно бы сделали так-как всегда президент задумал пакость всей Европе.а рынок-есть рынок.не мы придумали-продётся платить господам.но цены могут и упасть?
Алла Сущинская
Пусть ненавидят, но деньги за газ будут платить! А в их домах будет тепло, глядишь, холодным зимним вечером у кого-то появится чувство благодарности к Путину!
Иван Лихачев
Зато для своих цены поднимают. Не напрямую, что бы не кричали, а так, с вывертом. Прислали письмо о сокращении лимитов на газ в добровольно-принудительном порядке сразу аж на 25%. А мы пытались добиться увеличения лимитов.
Леонид Василенко
Свои это кто? Мне не повысили внеплановых повышений. Не скули зря.
Александр
Рано Володя Рано
Василий Башмаков
Однако рынок. Нас за это они с удивительным упорством агитировали, что хотели, то и получили. А на рынке не все покупатели любят продавцов. Пусть они свою ненависть выражают шевелением большим пальцем левой или правой ноги, когда обувши.
Александр Шентябин
Зависть является источником всех нападок западных стран и их сателлитов на Россию. И пока Россия не станет на колени они не успокоятся. В связи с этим приготовьтесь уважаемые сограждане к долговременной (вернее - бесконечной) обороне, т.к. сдаваться Россия не планирует. Разве что будет избран еще один Ельцин или Горбачев...
Tatyana Fedotova
Не дай бог! Уж Горбачева и Ельцина точно больше не надо! Дурак, да ещё услужливый дурак - страшнее врага.
Людмила Палкина (Белякова)
Мне не нравится это решение, но Путину виднее. Значит, так надо.
G
лучше бы он молчал........ заебала эта добродейтельнось!!!!!!
Николай Арзамасцев
Откуда вы, советчики Путину? С какой палаты?
Галина Смирнова
Говорят, что Украине Не грозит холодомор – Потому что клоун Вова Не халявщик, а партнер!!! :-)
Султанов СМ
Интересно Кому либо из Россиян нравится ли что Его Уважают и любят ГейЕвропейцы?Вот то и то оно.Они нафиг не нужны Россиянам со свои мнением!

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