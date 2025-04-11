Сергей Фёдоров определил места Овечкина и Гретцки в рейтинге лучших хоккеистов в истории

Всего в списке Сергея Фёдорова пять величайших хоккеистов.Экс-тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал лучшим хоккеистом не Александра Овечкина, а канадца Уэйна Гретцки, который также, как и сам Фёдоров, является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.