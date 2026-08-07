Рост добычи нефти в РФ указывает на стабилизацию переработки и экспорта Добыча сырой нефти в России по итогам прошлого месяца выросла в сравнении с июнем и с.
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Рост добычи нефти в РФ указывает на стабилизацию переработки и экспорта Добыча сырой нефти в России по итогам прошлого месяца выросла в сравнении с июнем и с.
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