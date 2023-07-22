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В Госдуме обнаружили массовую шринкфляцию молочной продукции в магазинах

В Госдуме обнаружили массовую шринкфляцию молочной продукции в магазинах

В ходе закупок молочной продукции в магазинах Москвы удалось установить массовую шринкфляцию (снижение количества продукции при сохранении цены.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Проснулись! Этот обман, который лицемерно назвали иностранным словом - шринкфляция, идет не первый год. Как быстро ГД принимает выгодные для себя законы, прямо диву даёшься, а главное - тихой сапой, чтобы никто против не выступал. Зато когда на три копейки хотят прибавку сделать - кричат заранее, чуть ли не за год.
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18 час.
star
трудно назвать молоком все,что на прилавках магазинов
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18 час.

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