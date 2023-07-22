В Госдуме обнаружили массовую шринкфляцию молочной продукции в магазинах

Владимир Козлов

Проснулись! Этот обман, который лицемерно назвали иностранным словом - шринкфляция, идет не первый год. Как быстро ГД принимает выгодные для себя законы, прямо диву даёшься, а главное - тихой сапой, чтобы никто против не выступал. Зато когда на три копейки хотят прибавку сделать - кричат заранее, чуть ли не за год.