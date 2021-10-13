Защита "матери" казанских детсадов "Егоза": "Собираемся доказать, что преступления не было!"

По одному эпизоду выходит срок давности, по другому — грозит до 10 лет Процесс по делу Натальи Реснянской стартовал в Вахитовском райсуде Казани со второй попытки.
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