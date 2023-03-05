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ACB. «Реал» сыграет в гостях с «Обрадойро», «Валенсия» примет «Тенерифе» и другие матчи

В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей. Лидер чемпионата «Реал» сыграет в гостях с «Обрадойро», «Валенсия» примет «Тенерифе».

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