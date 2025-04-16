НАТОвские F-16, прибытия которых ещё недавно так ждали на Украине, оказались «не лучшим решением» для прифронтовой работы как средства ПВО, кроме того, по своим характеристикам западные истребители проигрывают боевым машинам российских ВКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии