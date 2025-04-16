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Киевский авиаэксперт: F-16 себя не оправдали

Киевский авиаэксперт: F-16 себя не оправдали

НАТОвские F-16, прибытия которых ещё недавно так ждали на Украине, оказались «не лучшим решением» для прифронтовой работы как средства ПВО, кроме того, по своим характеристикам западные истребители проигрывают боевым машинам российских ВКС.

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