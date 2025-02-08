Художник Keith Bond

Спокойные и созерцательные картины Кита Бонда, написанные маслом, передают дух пейзажа в штате Юта. Он предпочитает нетронутые первозданные сцены природы, но также с удовольствием рисует сцены на ранчо/фермах, где человек живёт в гармонии с природой.