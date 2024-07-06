Мбаппе и Бруну получили по 2 балла от L’Équipe за матч Франции и Португалии – худшие оценки. У Роналду и Гризманна 3 из 10

Самую высокую оценку от французского издания за матч сборных Франции и Португалии (0:0, 5:3 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024 получили вратарь Майк Меньян и защитник Вильям Салиба – французам поставили по 8 баллов из 10.