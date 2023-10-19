Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ. «Во время обстрела Кировского района на территории микрорайона шахты «Лидиевка» в результате сброса ВОП с БПЛА пострадали мужчины 1987 и 1990 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии