Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ. «Во время обстрела Кировского района на территории микрорайона шахты «Лидиевка» в результате сброса ВОП с БПЛА пострадали мужчины 1987 и 1990 г.