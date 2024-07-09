В США заявили, что Байден угрожал Обаме раскрытием его гомосексуальных связей

TASS/AP/Andrew Harnik Бывший стенографист Белого дома Майк Маккормик, работавший с президентом Джо Байденом, заявил, что тот шантажировал бывшего американского лидера Барака Обаму информацией о его гомосексуальных связях с мужчинами.
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