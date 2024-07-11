Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 478 подписчиков

В Нижнем Новгороде построят исламский культурный центр и мечеть

В Нижнем Новгороде построят исламский культурный центр и мечеть

Духовное управление мусульман России сообщило о строительстве в Нижнем Новгороде культурного центра.В Нижнем Новгороде построят исламский культурный центр и возродят Ярмарочную мечеть, сообщает ДУМ России в Telegram.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гражданин Страны
Остановить исламизацию России !
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх