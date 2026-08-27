Экономист: нефть при закрытом Ормузе не стоит $150 - причина должна вас напугать Как полагает экономист Джордж Гэммон, нефть должна стоить 150 долларов при за.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Экономист: нефть при закрытом Ормузе не стоит $150 - причина должна вас напугать Как полагает экономист Джордж Гэммон, нефть должна стоить 150 долларов при за.
Свежие комментарии