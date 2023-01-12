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Полковник Баранец о назначении Герасимова: назревает генеральная битва за Донбасс

Полковник Баранец о назначении Герасимова: назревает генеральная битва за Донбасс

Назначение командующим Объединённой группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова может быть связано с назревающим новым этапом спецоперации на Украине.

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