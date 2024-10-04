Медведев заявил, что контракт с Минобороны — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО

Он подчеркнул, что во всех регионах проводится работа по усовершенствованию мер поддержки военныхНа специальную военную операцию на Украине сейчас направляются только те россияне, которые заключили контракт с Минобороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.