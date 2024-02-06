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Закон, порядок, государство

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Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Южной группировки войск уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на передовых позициях

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Южной группировки войск уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на передовых позициях

После выполнения боевой задачи, артиллеристы оперативно свернулись и убыли в безопасный район для перезарядки.

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