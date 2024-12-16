❄️По данным ЦГМС в Волгоградской области 16 декабря: Облачно с прояснением. Осадки (снег, мокрый снег).
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❄️По данным ЦГМС в Волгоградской области 16 декабря: Облачно с прояснением. Осадки (снег, мокрый снег).