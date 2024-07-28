Ynet: Нетаньяху и главу МО уполномочили выбрать ответ на удар по Голанам

Военный кабинет Израиля завершил свое заседание, в ходе которого его участники предоставили полномочия премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галланту для принятия решений о способах и сроках реакции на атаку ливанской группировки "Хезболла", сообщает издание Ynet.