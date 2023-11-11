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Мокрый снег и гололёд: акимат обратился к алматинцам

Мокрый снег и гололёд: акимат обратился к алматинцам

Жителей Алматы предупредили о мокром снеге, передаёт inAlmaty.kz. В управлении развития коммунальной инфраструктуры сообщили, что согласно прогнозу синоптиков, с 12 по 15 ноября ожидается выпадение сильных осадков: дождь с переходом в мокрый снег.

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