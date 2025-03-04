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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с Шерегешем в Кузбассе

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с Шерегешем в Кузбассе

Рядом с горнолыжным курортом Шерегеш случилось землетрясение.Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области в ночь на 4 марта, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

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