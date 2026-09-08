❕ Палеонтологический комплекс в пещере Таврида в Крыму прекращает работу Теперь на базе этого объекта будут развивать свои навыки специалисты в области спелеологии и карстологии Крымского федерального университета.
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