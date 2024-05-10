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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Дэйв Макменамин: «Лейкерс» готовы продлить Леброна на любой срок. Они хотят, чтобы он играл за команду до конца карьеры»

«Лейкерс» готовы продлить Леброна на любой срок, какой он только пожелает. Будь то однолетний контракт, двухлетний контракт или трехлетний контракт.

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