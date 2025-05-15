Солдат сбил штурмовик «КамАЗом» и вынужден выплатить Минобороны 10 млн рублей

Бывший солдат срочной службы, выходец из Челябинска Александр Эрлих, ранее признанный виновным в уничтожении штурмовика Су-25СМЗ на аэродроме, обжаловал решение о взыскании с него компенсации в размере 10 миллионов рублей в пользу Минобороны РФ.