Российские легкоатлеты призвали МОК и ООН допустить их к соревнованиям

РИА Новости/Григорий Сысоев Российские легкоатлеты 13 сентября обратились к Организации Объединенных Наций (ООН), Международному олимпийскому комитету (МОК) и World Athletics с призывом отменить ограничения на участие россиян в международных соревнованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Десятки жертв: по...
- ЛЛ В театре "Совреме...
- ЛЛ Юноша поссорился ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым