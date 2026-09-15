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RT Russia

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Патрушев заявил, что Польша исчезнет за два дня при конфликте против России

Патрушев заявил, что Польша исчезнет за два дня при конфликте против России

Польша исчезнет за два-три дня, если вступит в военные действия против России, заявил помощник российского президента Николай Патрушев.

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