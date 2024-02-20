Посол МИД: в Авдеевке находились пыточные камеры и тайные захоронения

Как рассказал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, по предварительным данным, в Авдеевке находились тайные тюрьмы и пыточные, куда людей приводили по политически мотивированным статьям.