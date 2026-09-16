В Петербург поступило более миллиона доз вакцины от гриппа

Сегодня, 16 сентября, в Петербург поступила крупная партия вакцины против гриппа – более миллиона доз, сообщили в пресс-службе Смольного.
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