Захарова заявила о безразличии к русофобии

Захарова: россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом Россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом, им безразличны проявления русофобии, убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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