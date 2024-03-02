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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Шеф-повар Ефимов: чёрный перец нужно добавлять в конце готовки

Шеф-повар Ефимов: чёрный перец нужно добавлять в конце готовки

Шеф-повар кейтеринговой компании PepperChef Иван Ефимов поделился информацией о влиянии чёрного перца на организм и рассказал, когда его нужно положить в готовящееся блюдо, чтобы максимально раскрыть вкус.

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