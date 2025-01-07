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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минобрнауки объявило о переходе вузов на новую систему образования с сентября 2026-го

Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026-го, сообщили в Минобрнауки. Студенты, которые обучаются по нынешним программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали, уточнили в ведомстве.

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