Минобрнауки объявило о переходе вузов на новую систему образования с сентября 2026-го

Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026-го, сообщили в Минобрнауки. Студенты, которые обучаются по нынешним программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали, уточнили в ведомстве.
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