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Аргументы и Факты

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ЕС подготовит защитный механизм из-за зависимости от Китая в торговле

ЕС подготовит защитный механизм из-за зависимости от Китая в торговле

Евросоюз намерен создать финансовый механизм, который поможет компаниям снизить зависимость от китайских поставок критически важных товаров, пишет Telegram-канал Lomovka со ссылкой на агентство Bloomberg.

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