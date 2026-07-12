ЕС подготовит защитный механизм из-за зависимости от Китая в торговле

Евросоюз намерен создать финансовый механизм, который поможет компаниям снизить зависимость от китайских поставок критически важных товаров, пишет Telegram-канал Lomovka со ссылкой на агентство Bloomberg.
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