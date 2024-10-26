В небе Австралии произошло столкновение легкомоторных самолетов

Трое погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в небе на юго-западе Сиднея. Фото: скриншот из репортажа СМИ Австрии ЧП произошло в округе Окдейл, когда два легких самолета столкнулись в воздухе утром 26 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии