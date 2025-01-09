Горожанам рассказали, где расположились эффектные зеленые фотозоны

Проект «Зима в Москве» превратил столицу в сказочный город. Праздничное убранство улиц и зданий будет радовать москвичей и туристов до весны, а зеленые зоны и места отдыха станут идеальным местом для перезагрузки и красивых фотосессий на фоне ярких ландшафтных композиций.