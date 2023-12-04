04.12.23==БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ: ЗАПАД НАШЁЛ ИЗЯЩНЫЙ СПОСОБ УДАРИТЬ ПО РОССИИ – ЧЕМ ОТВЕТИМ?

17 марта 2024 года в России состоятся президентские выборы. На что стоит обратить внимание нашим гражданам, чтобы не оказаться под влиянием вражеских сил, заинтересованных в развале нашего государства? Об этом рассказал политолог Андрей Перла.
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