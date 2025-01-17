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Владимир Корнилов: Ну, да, британцы решили, что их армии мало для миротворческой роли в Украине

Владимир Корнилов: Ну, да, британцы решили, что их армии мало для миротворческой роли в Украине

Мда, как-то не стал «исторический» визит Стармера в Киев первополосной сенсацией в британских СМИ. Из всех изданий только второразрядная газетка и вынесла новость о столетнем соглашении с Украиной на первую страницу.

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