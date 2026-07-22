Старые футболки занимают полку годами: что из них сделать, чтобы вещи снова приносили пользу

Старым футболкам можно найти применение. Например, превратить в декоративную наволочку. Выберите футболку с ярким рисунком, вырежьте переднюю и заднюю части нужного размера, сшейте их с изнанки, а затем выверните на лицевую сторону.
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