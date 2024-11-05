Путин предложил создать федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. В рамках заседания Совета по реализации государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России, которое проходит в формате ВКС, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением разработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, испытывающими трудности в изучении русского языка.