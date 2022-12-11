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Мбаппе после победы над Англией на ЧМ-2022: «Немного приблизились к абсолютной мечте»

Мбаппе после победы над Англией на ЧМ-2022: «Немного приблизились к абсолютной мечте»

Килиан Мбаппе дал короткий комментарий после победы над Англией. Матч 1/4 финала завершился победой Франции со счетом 2:1.

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