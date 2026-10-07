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Не стратегия, а тонкая игра. Роман Ковригин объяснил смысл ударов по украинским дата-центрам

Не стратегия, а тонкая игра. Роман Ковригин объяснил смысл ударов по украинским дата-центрам

Начиная с 22 сентября Россия провела системную кампанию ударов по украинским дата-центрам, получившую кодовое название операция «Крада».

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