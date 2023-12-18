Олеся Богомазова стала и.о. главы дептранса Новосибирска после увольнения Васильева

Константин Васильев покинул непопулярную должность 15 декабря.Стало известно, кто с 18 декабря является исполняющим обязанности главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
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