REUTERS/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп утверждает, что РФ и Украина договорились об энергетическом перемирии.
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