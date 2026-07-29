BI.Zone WAF: 75% веб-атак в первом полугодии 2026 года пришлись на ИT и телеком

Рост веб-атак на ИT и телеком в первом полугодии 2026 года В первом полугодии 2026 года более половины веб-атак были направлены на получение данных, которые открывают доступ к корпоративной инфраструктуре и помогают развить атаку внутри компании.
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