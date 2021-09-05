Кадыров: «В школах Чечни необходимо искоренить любые денежные поборы»

В школах республики необходимо искоренить любого рода денежные поборы, включая взимание денег с родителей на закупку учебников и косметический ремонт помещений, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В школах республики необходимо искоренить любого рода денежные поборы, включая взимание денег с родителей на закупку учебников и косметический ремонт помещений, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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